Battipaglia ti premia se fai la differenziata | l' iniziativa per risparmiare sulla Tari
“Battipaglia ti premia se fai la differenziata” è l’iniziativa messa in campo dal Comune di Battipaglia in collaborazione con Alba Ecologia e CONAI. Il nuovo sistema di premialità che farà risparmiare i cittadini sulla TARI, è stato presentato ufficialmente questa mattina nel corso di una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Comune di Battipaglia, in collaborazione con Alba Ecologia e CONAI, presenta il progetto “Battipaglia ti premia se fai la differenziata”, un’iniziativa che offre ai cittadini in regola con i pagamenti della Tari la possibilità di ottenere agevolazioni sulla tassa attra - facebook.com Vai su Facebook
Battipaglia: sprint raccolta differenziata coi cassonetti smart - Firmato il contratto con la Emz Tecnologie Ambientali per l’installazione di cassonetti intelligenti, un passo significativo verso il potenziamento della raccolta differenziata a Battipaglia. Da ilmattino.it
Battipaglia, rifiuti: obbligo di porta a porta lungo la costa - Con l’arrivo della stagione balneare, l’Amministrazione comunale di Battipaglia ha deciso di rafforzare le misure ambientali lungo la fascia costiera. ilmattino.it scrive