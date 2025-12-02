Battipaglia ti premia se fai la differenziata | l' iniziativa per risparmiare sulla Tari

“Battipaglia ti premia se fai la differenziata” è l’iniziativa messa in campo dal Comune di Battipaglia in collaborazione con Alba Ecologia e CONAI. Il nuovo sistema di premialità che farà risparmiare i cittadini sulla TARI, è stato presentato ufficialmente questa mattina nel corso di una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it