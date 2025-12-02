Battipaglia celebra Santa Maria della Speranza | l' annullo filatelico

L'Amministrazione Comunale di Battipaglia, per celebrare l'importanza storica degli eventi giubilari del territorio, ha richiesto a Poste Italiane la creazione di un annullo filatelico speciale. Onorare l'evento e conservarne la memoria per il futuro, mettendo in evidenza il legame tra tradizione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

