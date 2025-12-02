Bastoni | Complimenti al Napoli ma ora è…

Bastoni. Alessandro Bastoni, uno dei difensori più talentuosi del panorama italiano e pilastro dell’ Inter e della Nazionale, è stato protagonista al Gran Galà del Calcio. La sua meritata inclusione nella Top 11 della Serie A 20242025 è un sigillo sulle sue prestazioni costanti e sulla sua capacità di unire solidità difensiva e impostazione del gioco. Intervenuto sul palco della premiazione, Bastoni ha colto l’occasione per riflettere sulla stagione appena conclusa e per proiettarsi sui nuovi impegni. L’ Inter ha lottato fino all’ultimo per lo scudetto, chiudendo la stagione a un solo punto di distanza dal Napoli campione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondisci con queste news

Bastoni parla al Gran galà del Calcio Le parole del centrale ? - facebook.com Vai su Facebook

GRAN GALA' DEL CALCIO - Inter, Bastoni: "Complimenti al Napoli, quando una squadra vince lo merita sempre" - Queste le parole di Alessandro Bastoni, che ha parlato così dello scorso anno, chiuso alle spalle del Napoli p ... Secondo napolimagazine.com

Bastoni vota Napoli per lo Scudetto: "Non c'è Messi, Inter senza fuoriclasse" - Lunedì l'Inter farà il suo debutto in campionato contro il Torino e Alessandro Bastoni, leader della squadra nerazzurra, torna a parlare a distanza di mesi. Si legge su tuttosport.com

Bastoni: "Napoli favorita Scudetto. All'Inter non c'è Messi, si vince smaliziati" - Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, uno dei senatori dello spogliatoio a disposizione di Cristian Chivu, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia dell'inizio della nuova stagione ... calciomercato.com scrive

Inter, Bastoni: "Fatto switch mentale e fisico. Occhio alle squadre ferite come il Napoli" - Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, prima della partita contro il Napoli è intervenuto al microfono di Inter Tv: "Stiamo bene, abbiamo fatto anche uno switch mentale e pure fisico. tuttomercatoweb.com scrive