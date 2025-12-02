Chiamatelo orgoglio per la divisa o più semplicemente senso del dovere: «Scendere in piazza è diventato un rischio per gli agenti di polizia, avversati come se fossero il nemico da abbattere solo perché fanno rispettare le regole». L'altra sera al convegno del Siulp «Dignità e tutela del poliziotto» nella sede della Polizia di Stato di Ponte Galeria a Roma si è parlato di ordine pubblico, violenze e manifestazioni. All’evento ristretto erano presenti anche due superpoliziotti come Renato Cortese e Maurizio Improta, recentemente condannati (dopo un’assoluzione e un nuovo processo) nel caso di Alma Shalabayeva, moglie dell’oligarca kazako Mukhtar Ablyazov, espulsa nel 2012 con la figlia e poi rientrata come rifugiata politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Basta aggressioni ai poliziotti, lo Stato ci difenda"