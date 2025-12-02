Nello sport ci sono sconfitte che fanno crescere e quella subita dalla Tema Sinergie con Latina è una di quelle. Faenza si è trovata al cospetto di una squadra esperta e preparata molto bene tatticamente, che l’ha messa in difficoltà togliendole tutte le certezze e soprattutto le bocche da fuoco Vettori, Van Ounsem e Fragonara. Un rebus che i Raggisolaris hanno impiegato molto tempo a risolvere, ma nel finale sono comunque riusciti a riaprire i giochi portandosi sul -3 recuperando da un passivo di 14 punti. La reazione è stata ottima e testimonia la forza morale del gruppo che però devo affrontare con attenzione sin dal primo minuto formazioni così attrezzate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Tema Sinergie a scuola di Latina: "Rotazioni ampie da assimilare»