Basket Nella Divisione regionale 1 Legends a tutto gas Canciello e Borghini in doppia cifra

I Legends non smentiscono il pronostico e dalla trasferta valida per la decima giornata del campionato di divisione regionale 1, tornano da Donoratico sconfitti 71-51 (parziali (11-14, 27-25, 55-35). Buon inizio per la squadra di coach Guglielmo Rossi (vice Mirco Pedrini) che nonostante priva di alcuni uomini chiave, chiude a +3 il primo quarto. Nel secondo tempino (parziale 16-11) i locali reggono gli assalti dei livornesi, restano davanti e chiudono a +2 all’intervallo lungo. Ma è al rientro in campo che i locali salgono in cattedra e iniziano a gonfiare la retina a ripetizione, mentre i Legends si smarriscono e nella terza frazione non vanno oltre i 10 punti (parziale 28-10). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Nella Divisione regionale 1. Legends a tutto gas. Canciello e Borghini in doppia cifra

