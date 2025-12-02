Basket | Danilo Gallinari annuncia il ritiro
AGI - "Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita attraverso duro lavoro, sacrificio, vittorie, sconfitte, compagni di squadra diventati fratelli, guida dei miei allenatori, e, ovviamente, famiglia e amici che mi hanno accompagnato in ogni passo". Lo ha scritto sui social Danilo Gallinari, annunciando cosi' il suo ritiro. "È stato un viaggio incredibile pieno di innumerevoli ricordi che porterò con me per tutta la vita. A chi ha creduto in me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto, e a chi ha condiviso con me ogni momento, grazie, di cuore. 🔗 Leggi su Agi.it
