Basket | Danilo Gallinari annuncia il ritiro dall’attività agonistica

Oasport.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una lunghissima carriera iniziata a livello professionistico nel 2004 e conclusasi pochi mesi fa con indosso la maglia dell’Italia agli Europei di basket 2025, nella gara contro la Slovenia di Luka Doncic, Danilo Gallinari ha annunciato il ritiro dallattività agonistica. Con un post sul suo profilo Instagram ufficiale, il giocatore nato l’8 agosto 1988 (8888) ha “salutato” il mondo della pallacanestro: “Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita attraverso duro lavoro, sacrificio, vittorie, sconfitte, compagni di squadra diventati fratelli, guida dei miei allenatori, e, ovviamente, famiglia e amici che mi hanno accompagnato in ogni passo. 🔗 Leggi su Oasport.it

