Basket Danillo Gallinari annuncia il ritiro a 37 anni | Viaggio incredibile che porterò sempre con me una carriera che ho sempre sognato

2 dic 2025

In NBA ha totalizzato oltre 11.600 punti in 777 partite, con una media di 14.9 punti a incontro, indossando le maglie di Knicks, Nuggets, Clippers, Thunder, Hawks, Spurs e Bucks Danilo Gallinari ha annunciato il suo ritiro dal basket, chiudendo una carriera lunga vent’anni che lo ha reso uno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Basket, Danillo Gallinari annuncia il ritiro a 37 anni: "Viaggio incredibile che porterò sempre con me, una carriera che ho sempre sognato"

