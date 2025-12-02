Basket Danillo Gallinari annuncia il ritiro a 37 anni | Viaggio incredibile che porterò sempre con me una carriera che ho sempre sognato

In NBA ha totalizzato oltre 11.600 punti in 777 partite, con una media di 14.9 punti a incontro, indossando le maglie di Knicks, Nuggets, Clippers, Thunder, Hawks, Spurs e Bucks Danilo Gallinari ha annunciato il suo ritiro dal basket, chiudendo una carriera lunga vent'anni che lo ha reso uno.

