Barella ennesima presenza in Top 11 | Cerco di dare sempre il 100% e di…

Barella. Nicolò Barella, uno dei centrocampisti più dinamici e apprezzati d’Europa, è stato tra i protagonisti sul palco del Gran Galà del Calcio italiano. La sua presenza nella Top 11 della stagione 20242025 testimonia il suo ruolo insostituibile nel centrocampo dell’ Inter e il suo status di stella del calcio nazionale. Dalle sue parole è emersa una chiara lettura delle evoluzioni tattiche e fisiche del gioco attuale. Il centrocampista nerazzurro ha infatti sottolineato come il calcio sia diventato sempre più esigente dal punto di vista atletico. “ Sicuramente è diventato un calcio molto più fisico, un po’ più veloce “, ha affermato Barella. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it