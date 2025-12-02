Barella dal palco del Gran Galà del Calcio | Cerco di dare sempre il 100% Nazionale? La pressione c’è Gattuso ci sta aiutando in un aspetto

Inter News 24 Barella dal palco del Gran Galà del Calcio: le parole del centrocampista dell’Inter sul suo modo di giocare e sulla Nazionale. Dal palco del Gran Galà del Calcio, Nicolò Barella ha analizzato l’evoluzione del calcio moderno. Il centrocampista dell’ Inter ha sottolineato come il gioco sia diventato decisamente più fisico e veloce, ribadendo la sua volontà di mettersi sempre a disposizione della squadra dando il massimo. Spostando il focus sulla Nazionale, il vice-capitano nerazzurro ha ammesso la pressione che comporta vestire la maglia azzurra, ma ha espresso piena fiducia nel lavoro del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, fondamentale per ritrovare l’autostima del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barella dal palco del Gran Galà del Calcio: «Cerco di dare sempre il 100%. Nazionale? La pressione c’è, Gattuso ci sta aiutando in un aspetto»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Momenti di tensione durante il concorso di Miss Universo a Bangkok, in Thailandia, mercoledì 19 novembre, quando una delle partecipanti è stata portata via in barella dopo una brutta caduta dal palco - facebook.com Vai su Facebook

Barella: “Cerco sempre di dare il 100% io. Nazionale? È brutto dirlo ma…” - Anche Nicolò Barella ha preso la parola dal palco del Gran Galà del calcio italiano: queste le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter ... Da msn.com

Barella al Gran Gala Aic: "Cercheremo di vincere tutto" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Scrive video.sky.it

Inter, oltre 80 milioni per Barella: c’è il gran rifiuto - Il club nerazzurro ha terminato la stagione senza titoli e conta di definire presto il futuro del regista turco, corteggiato e attratto dalle sirene del Galatasaray per un eventuale ritorno in patria. Da calciomercato.it

Gran Galà del Calcio: da Barella a Calafiori passando per Inzaghi e Lotito, l’elenco dei premiati - L’evento si terrà a Villa Egidio di Borgo Grappa lunedì 18 novembre È tutto pronto per il Gran Galà del Calcio, evento di punta della ... Secondo calciomercato.it

Gran Galà del Calcio AIC 2025, si vota per il gol dell'anno: Barella tra i candidati alla successione di Thuram - Parte con l'apertura delle votazioni per scegliere il miglio gol della stagione la nuova edizione del Gran Galà del Calcio AIC, l’evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori presieduta da ... Secondo msn.com

Le pagelle di Barella: profeta in patria, con doppio assist e gran prova in mediana - Se Nicolò Barella ha nostalgia di casa, di certo non lo ha fatto vedere ieri a Cagliari, in occasione della vittoria della sua Inter per 0- Lo riporta tuttomercatoweb.com