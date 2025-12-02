Barcellona caso Araujo | il difensore si ferma a tempo indeterminato per problemi personali

Barcellona, Araujo si ferma: stop a tempo indeterminato per il centrale uruguaiano, motivazioni personali. I dettagli Hansi Flick ha chiarito in conferenza stampa la seconda esclusione consecutiva di Ronald Araujo dalla lista dei convocati del Barcellona, alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid. «Araujo non è pronto. È una situazione privata e vi chiedo rispetto»,

