Barcellona-Atletico Madrid in chiaro dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Stasera si gioca Barcellona-Atletico Madrid. La partita prenderà il via alle ore 21:30 e si potrà seguire in diretta su DAZN e in differita anche in chiaro su Italia 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Barcellona-Atletico Madrid: dove vedere il match del 2 dicembre in TV e in streaming - La super sfida del Camp Nou, in programma martedì 2 dicembre alle 21:00, verrà trasmessa in diretta TV su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del campionato spagnolo.

Barcellona-Atletico Madrid sarà visibile anche su Italia 1, ma non in diretta: data e orario della differita - La gara di Liga fa parte dell'elenco delle sfide trasmesse in chiaro da Mediaset grazie a un accordo con DAZN.

Barcellona – Atletico Madrid in tv e in streaming: dove vedere il big match della Liga - Le probabili formazioni, il momento delle due squadre e dove vedere la partita: tutto quello che c'è da sapere sul big match del campionato spagnolo

Liga show: Barcellona-Atletico Madrid su Italia 1

