Barbero Zerocalcare e Riondino contro l’editore neofascista alla fiera del libro di Roma

La ventitreesima edizione di Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria in programma dal 4 dicembre alla Nuvola dell’Eur di Roma, si apre con una polemica destinata a lasciare il segno. Al centro della controversia c’è la presenza confermata di Passaggio al Bosco, casa editrice fiorentina di estrema destra il cui catalogo include opere di teorici nazisti, razzisti e nostalgici del fascismo. A sollevare il caso è stato per primo l’onorevole Emanuele Fiano del Partito Democratico, che ha denunciato pubblicamente la presenza di quello che ha definito un “editore neofascista”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Barbero, Zerocalcare e Riondino contro l’editore neofascista alla fiera del libro di Roma

Contenuti che potrebbero interessarti

«Più libri più liberi»: l'appello di Barbero, Zerocalcare, Foa e molti altri, «no ad un editore fascista in fiera» - Fa discutere la presenza tra gli stand della fiera romana dell'editoria della casa editrice Passaggio al Bosco, nota per la sua ispirazione neofascista. Secondo msn.com

Ex Ilva, Riondino non ci sta: «Accordo criminale, a Taranto ci stanno obbligando a morire. Schlein, fai qualcosa» - L'attore e regista tarantino Michele Riondino, storico e attivissimo componente del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, non usa mezzi termini per esprimere la sua indignazione ... Si legge su quotidianodipuglia.it