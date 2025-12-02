Barbara D' Urso verso il ritiro da Ballando | il referto medico dopo l' infortunio

Un tutore alla spalla per almeno 7 giorni, cauta mobilizzazione passiva e attiva assistita, terapia infiltrativa. A questo punto il ritiro di Barbara D’Urso da “Ballando con le stelle” sembra quasi obbligato. La conduttrice si era infortunata in diretta durante l’esibizione a “Ballando con le stelle” lo scorso sabato ed era apparsa subito dolorante. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Barbara D'Urso verso il ritiro da "Ballando": il referto medico dopo l'infortunio

