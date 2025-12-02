Barbara D' Urso verso il ritiro da Ballando | il referto medico dopo l' infortunio

Un tutore alla spalla per almeno 7 giorni, cauta mobilizzazione passiva e attiva assistita, terapia infiltrativa. A questo punto il ritiro di Barbara D’Urso da “Ballando con le stelle” sembra quasi obbligato. La conduttrice si era infortunata in diretta durante l’esibizione a “Ballando con le stelle” lo scorso sabato ed era apparsa subito dolorante. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Barbara D'Urso verso il ritiro da "Ballando": il referto medico dopo l'infortunio

Scopri altri approfondimenti

A Ballando Segreto, Barbara D’Urso si è presentata in tutore dopo l’infortunio e conferma insieme a Pasquale La Rocca la volontà di proseguire. Poi manda un messaggio chiaro a tutti sui social - facebook.com Vai su Facebook

Barbara d'Urso ? (@carmelitadurso) / Posts Vai su X

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso verso il ritiro: il referto parla chiaro - Barbara D’Urso rivela sui social il referto dell’infortunio alla spalla sinistra: tutore per una settimana e terapie consigliate. Si legge su dilei.it

Barbara D’Urso pubblica il referto: borsite e versamento alla spalla. Ballando con le stelle è a rischio? - Barbara D’Urso non ha voluto lasciare spazio alle speculazioni: dopo la visita in ospedale, documentata con stories quasi live, ha pubblicato il referto medico che chiarisce finalmente ... ilmattino.it scrive

L’addio di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle: parlano gli autori del programma - I bookmaker avevano ragione, a prescindere da come vada a finire, Barbara d’Urso sarà ricordata come la vera protagonista dell’edizione 2025 di Ballando con le stelle. Lo riporta rds.it

Selvaggia Lucarelli accusata di “conflitto di interessi” a Ballando: la frecciata a Barbara D’Urso - Selvaggia Lucarelli è sicuramente un personaggio capace di provocare e dividere costantemente le opinioni del pubblico. Segnala rds.it

Martina Colombari, spunta un fuorionda contro Barbara d’Urso: è tensione a Ballando - Ballando con le Stelle, un fuorionda di Martina Colombari svela un malumore verso Barbara d'Urso. Lo riporta donnaglamour.it

Francesca Fialdini contro Barbara D’Urso? Basta falsità: ecco cosa ha detto davvero - I fan(atici) di Barbara D'Urso hanno attaccato con violenza Francesca Fialdini, accusandola di parlare male della loro beniamina: tutto falso. Si legge su donnapop.it