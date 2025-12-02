Nei giorni scorsi si è parlato molto del futuro di Barbara D’Urso dopo la fine dell’edizione in corso di Ballando con le stelle. Ospite di Domenica In da Mara Venier, la conduttrice ha ammesso che tra le possibilità c’è la guida del nuovo show di Rai 1, Surprise Surprise, ma ha precisato che nulla è ancora definito. “Se fossi scelta per condurre il programma, ne sarei felice”, ha dichiarato. Secondo il portale AffariItaliani.it, però, i giochi sono ancora aperti: “Si è parlato molto di Barbara D’Urso come conduttrice di questa trasmissione, ma i giochi non sono ancora fatti, anzi.” Antonella Clerici in lizza. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Barbara D’Urso rischia la beffa? Corsa a tre per la conduzione di Surprise Surprise