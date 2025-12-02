Barbara D’Urso rischia la beffa? Corsa a tre per la conduzione di Surprise Surprise

Tivvusia.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi si è parlato molto del futuro di Barbara D’Urso dopo la fine dell’edizione in corso di Ballando con le stelle. Ospite di Domenica In da Mara Venier, la conduttrice ha ammesso che tra le possibilità c’è la guida del nuovo show di Rai 1, Surprise Surprise, ma ha precisato che nulla è ancora definito. “Se fossi scelta per condurre il programma, ne sarei felice”, ha dichiarato. Secondo il portale AffariItaliani.it, però, i giochi sono ancora aperti: “Si è parlato molto di Barbara D’Urso come conduttrice di questa trasmissione, ma i giochi non sono ancora fatti, anzi.” Antonella Clerici in lizza. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

barbara d8217urso rischia la beffa corsa a tre per la conduzione di surprise surprise

© Tivvusia.com - Barbara D’Urso rischia la beffa? Corsa a tre per la conduzione di Surprise Surprise

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Barbara D8217urso Rischia Beffa