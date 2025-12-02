Barbara D’Urso infortunata ma determinata | Nessuno mi ferma Sarà in pista con il tutore

Barbara D’Urso non cede di un millimetro. Dopo la brutta caduta avvenuta durante l’esibizione del 29 novembre a Ballando con le stelle, la conduttrice ha riportato un evento traumatico distrattivo alla spalla sinistra, come certificato dal referto medico che lei stessa ha condiviso sui social. Nonostante il dolore e le raccomandazioni dei medici — che parlano di mobilizzazione cauta e di una terapia infiltrativa — la conduttrice ha già preso la sua decisione: sabato sarà regolarmente in gara, con il braccio fasciato da un tutore. Nel video pubblicato sui social, D’Urso appare provata ma combattiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

