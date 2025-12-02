Barbara D’Urso in ospedale a Roma per una visita ortopedica | Andiamo a capire cosa è successo Tornerà in pista a Ballando?

“ Sto bene, sono molto affaticata fisicamente, ma sono una guerriera “, ha detto Barbara D’Urso a “ Domenica In ” riferendosi al problema alla spalla accusato nell’ultima puntata di “ Ballando con le Stelle ” nella chiusura di un’esibizione con il maestro Pasquale La Rocca. Un problema fisico che ha portato Carmelita, come la chiamano i suoi fan, in ospedale come ha documentato sui social attraverso delle stories pubblicate su Instagram. “Ecco qui.oggi così”, ha detto D’Urso inquadrando l’ospedale pubblico di Roma “Sant’Andrea”: “Andiamo a capire cos’è successo alla mia spalla”. Nelle altre foto si vedono la sala d’aspetto, un foglio con i dettagli, la descrizione “ visita ortopedica di controllo ” e infine l’immagine della stanza con il lettino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Barbara D’Urso in ospedale a Roma per una visita ortopedica: “Andiamo a capire cosa è successo”. Tornerà in pista a Ballando?

