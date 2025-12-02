Pioggia battente fuori dagli studi Rai, aria tesa tra i corridoi e lo sguardo preoccupato dei fan: la giornata di Barbara D’Urso poteva sembrare la solita, invece il destino si è divertito a mischiare le carte. Durante le prove di Ballando con le stelle, un movimento di troppo e. zac! a conduttrice ha capito subito che qualcosa non andava. Non è passato molto prima che la notizia si diffondesse ovunque: “Barbara si è fatta male! ” – e i social sono esplosi tra meme, ipotesi e frecciatine. Chi pensava fosse un’esagerazione si è dovuto ricredere quando la D’Urso ha pubblicato su Instagram immagini e documenti direttamente dall’ospedale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Barbara D’Urso, il referto medico dopo l’infortunio a Ballando con le Stelle