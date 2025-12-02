Barbara D’Urso e il dolore alla spalla | il referto che preoccupa Ballando con le Stelle

Dopo settimane di fastidio, il dolore alla spalla è diventato più intenso e Barbara si è sottoposta a visita ortopedica. Ora il suo ritorno in pista è in dubbio, tra cure e riposo. La lista dei concorrenti alle prese con problemi fisici a Ballando con le Stelle continua a crescere. Nell'appuntamento del 29 novembre, infatti, anche Barbara D'Urso ha dovuto fare i conti con un nuovo dolore alla spalla che l'ha messa in difficoltà alla fine dell'esibizione. La conduttrice aveva già avvertito dei segnali nelle settimane precedenti, ma dopo la diretta del sabato il fastidio si è trasformato in un dolore più insistente, tanto da richiedere un controllo immediato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Barbara D’Urso e il dolore alla spalla: il referto che preoccupa Ballando con le Stelle

