Barbara D’Urso Ballando è solo l’anticipo | presto alla conduzione di uno show in Rai
Non solo Ballando con le stelle per Barbara D’Urso che, in Rai, dovrebbe essere alla conduzione di un nuovo programma. Barbara D’Urso è pronta ad affrontare le ultime puntate di Ballando con le stelle 2025: dopo aver conquistato la semifinale, la conduttrice punta alla finalissima del programma di Milly Carlucci non nascondendo il sogno di alzare la coppa da vincitrice insieme a Pasquale La Rocca. (Fonte Instagram @barbaracarmelitadurso) – L’opinionista.it Terminata l’avventura nello show del sabato sera di Raiuno, Barbara D’Urso dovrebbe continuare a lavorare in Rai. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'intervista di Barbara D'Urso a Mara Venier a cui ha preso parte anche Pasquale La Rocca - facebook.com Vai su Facebook