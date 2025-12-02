Bando concessione A22 riapertura lampo | domani scadono i termini per le domande

Il 28 novembre, con un decreto ministeriale, è stata riaperta la gara per l'affidamento dell'A22, con scadenza per presentare la domanda di partecipazione il 3 dicembre. Una scelta singolare - in un percorso finora travagliato - che riporta una finestra temporale strettissima, la quale sta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Riaperta la procedura di gara per la concessione della A22 - Lo ha deciso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto. Secondo rainews.it

"Soddisfazione per la riapertura del bando di A22", Fugatti: "Il percorso fatto fino a oggi resta valido" - "Esprimiamo soddisfazione", questo il commento del presidente Maurizio Fugatti sul decreto da Roma per la procedura per la concessione autostradale. Lo riporta ildolomiti.it

PAT * A22: FUGATTI, «SODDISFAZIONE PER LA RIAPERTURA DEL BANDO, NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO» - D'altronde, i ricorsi che c'erano, oggi non ci sono più, quindi ringraziamo il Ministero delle ... agenziagiornalisticaopinione.it scrive

Riaperto il bando, restano le incertezze - Visti i lunghi tempi di attesa per la pronuncia di Bruxelles su un caso analogo, il MIT ha deciso di far ripartire la gara per la concessione dell'A22. Segnala salto.bz

A22, il ministero dei Trasporti riapre la gara per la concessione - Il decreto che riavvia il bando è stato pubblicato sul portale degli appalti. Si legge su rainews.it

Riaperto il bando dell’A22 dopo mesi di incertezze, Confindustria Trento e Bolzano: "Il territorio aspetta da anni investimenti, basta rinvii" - Una partita lunga e soprattutto complessa che ha visto rinvii e numerosi ostacoli finendo anche nel mirino dell'Unione Europea. Si legge su ildolomiti.it