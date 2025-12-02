Bandito incappucciato fa irruzione prima alla Coop e poi in parafarmacia

Rapina nella serata di lunedì a Casal di Principe, lungo corso Umberto I.Un uomo incappucciato, ha prima fatto irruzione alla Coop ma non è riuscito a portare via nulla. Poi è entrato in una vicina parafarmacia ed ha sottratto quanto c’era in cassa, pare circa 500 euro. Poi si é dileguato.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

