Bandiere delle Palestina al Forum fioccano le multe | Sanzioni da 200 euro

Milano, 2 dicembre 2025 – Quasi duecento euro di multa per aver esposto “per dieci secondi e in maniera pacifica, quando è stata presentata in campo la squadra israeliana”, la bandiera della Palestina al Forum di Assago dove il 20 novembre si disputava la partita di basket di Eurolega Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv. Fuori dal palazzetto c’era stato un presidio di protesta dei pro Pal al quale però non aveva partecipato Luca Paladini, consigliere regionale del Patto civico e tifoso dell’Olimpia c he quella sera aveva già denunciato, con una nota in tempo reale dagli spalti, di essere stato avvicinato da “un uomo, che ho dato per scontato fosse un agente in borghese della Digos. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bandiere delle Palestina al Forum, fioccano le multe: “Sanzioni da 200 euro”

