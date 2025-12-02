Banconote rubate e poi ricucite | condannati i dipendenti infedeli della Mondialpol

Como, 2 dicembre 2025 – Banconote macchiate a seguito all’ esplosione delle buste che le contenevano, rubate dalla sede della Mondialpol, tagliate e ricomposte per eliminare le tracce di inchiostro e spese per pagare pedaggi alla barriera di Grandate. In tutto 65mila euro, come aveva ricostruito la squadra di polizia giudiziaria della Polizia Stradale di Como, con il sostituto procuratore Simona De Salvo, che hanno portato a processo Placido Pacileo, 48 anni e Maria D’Alba, 44 anni, entrambi di Fenegrò e dipendenti Mondialpol Vedetta2 di Como. Accusati di peculato, hanno patteggiato un anno e nove mesi di reclusione, con pena sospesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

