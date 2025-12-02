Bamboom la Piccola Fiera per Piccoli Monelli

Romatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“” è lo spazio che apre a dicembre a Roma, dove il futuro si concepisce proprio “a misura dei più piccoli”.Dal 6 all’8 dicembre 2025 il Fusolab 3.0 si trasforma ed ospita una nuova tappa di “Arcipelago Metropolitano”, evento promosso da Atcl con il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

La Piccola fiera d’autunno scalda i motori - La Piccola Fiera d’Autunno di Roncofreddo, organizzata dal Comune, è pronta a tornare con la sua 24ª edizione. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bamboom Piccola Fiera Piccoli