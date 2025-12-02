Bambino di 6 anni morto a Tuscania

Bambino muore ad appena 6 anni. Tuscania è avvolta dal dolore per la prematura scomparsa di Matteo Maria, avvenuta lunedì primo dicembre a causa di una malattia. Una notizia che ha profondamente colpito l'intera comunità, che si stringe con affetto attorno ai familiari. Il piccolo lascia i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

