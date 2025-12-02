Bambini tolti ai genitori | forze dell' ordine portano via i piccoli dall' abitazione in provincia di Arezzo

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale dei minori di Firenze. Con i carabinieri si sono presentati anche gli assistenti sociali. La famiglia di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, era da tempo sotto la lente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bambini tolti ai genitori: forze dell'ordine portano via i piccoli dall'abitazione in provincia di Arezzo

