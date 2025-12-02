Bambini strappati tra urla e pianti Il dramma dell’altra famiglia del bosco
A «Fuori dal coro» un video del blitz armato vicino ad Arezzo per sottrarre i figli a una seconda coppia di genitori alternativi. «No, no! Vai via. vai via! Aiuto! Aiuto!». Sono le urla strazianti di due bambini, di 4 e 8 anni, mentre vengono strappati via con la forza da mamma e papà. Sono le immagini scioccanti riprese dalle telecamere di sorveglianza della casa. Decine di agenti in tenuta antisommossa, armati, con giubbotto antiproiettile, che spuntano all’improvviso dal bosco. E con gli assistenti sociali portano via i due bambini. Come fossero pericolosi terroristi. Il più piccolo addirittura senza scarpe, in pigiama. 🔗 Leggi su Laverita.info
#Salvini: «Da dieci notti i tre bambini abruzzesi sono lontani da papà e mamma, lontani dai loro lettini e dai loro affetti. Tutti stanno facendo la loro parte per riportare a casa i tre splendidi bimbi strappati ai genitori e al loro bosco. Adesso mancano solo i giudici - facebook.com Vai su Facebook
"Voglio combattere con tutte le forze che ho affinché una famiglia possa educare i propri figli come vuole!" Nicola Porro a #Fuoridalcoro sulle vicende dei bambini strappati alle loro famiglie per le scelte di vita "diverse" Vai su X
