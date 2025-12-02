Bambina chiude le dita nella porta del bagno falange amputata Indagano i Carabinieri

E' successo ad una bambina di due anni, un grave infortunio dovuto ad una accidentale chiusura della mano nella porta del bagno dell'asilo. Il dito schiacciato e la necessità di amputazione di una falange. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Si chiude la mano nella porta del nido comunale: alla bimba di 2 anni amputano una falange. Giallo sui soccorsi: i genitori denunciano le maestre - I soccorsi sarebbero arrivati in ritardo secondo i genitori della bambina, operata al Santobono di Napoli dopo l'incidente nel nido comunale di Maiori, sulla Costiera Amalfitana. Si legge su msn.com

