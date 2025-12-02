Bambina chiude le dita nella porta del bagno falange amputata Indagano i Carabinieri

Orizzontescuola.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' successo ad una bambina di due anni, un grave infortunio dovuto ad una accidentale chiusura della mano nella porta del bagno dell'asilo. Il dito schiacciato e la necessità di amputazione di una falange. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

