Balotelli reato estinto | giudice favorevole dopo il volontariato con i bambini

Una parentesi complessa si chiude e lascia spazio a un’immagine diversa di Mario Balotelli: non quella dell’autunno 2023, segnata dall’incidente in auto a Brescia, ma quella più recente di un uomo puntuale, presente e coinvolto nel sostenere un gruppo di bambini bresciani nei compiti e nelle. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

