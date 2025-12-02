Balotelli estinto il procedimento per l’incidente del 2023 Tre mesi di volontariato e ora…

Golssip.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex calciatore di Inter e Milan, oggi svincolato, aveva fatto un incidente e si era rifiutato di fare l'alcoltest e per questo si era dato vita ad un procedimento penale. 🔗 Leggi su Golssip.it

balotelli estinto il procedimento per l8217incidente del 2023 tre mesi di volontariato e ora8230

© Golssip.it - Balotelli, estinto il procedimento per l’incidente del 2023. Tre mesi di volontariato e ora…

Approfondisci con queste news

balotelli estinto procedimento l8217incidenteMario Balotelli e il volontariato con i bambini a insegnare il rispetto per le regole: così ha estinto il reato per guida in stato d’ebbrezza - Il gup ha dichiarato chiuso il fascicolo dopo aver letto la relazione dell'associazione dove l'attaccante ha svolto la messa in prova ... Lo riporta open.online

balotelli estinto procedimento l8217incidenteGuida in stato di ebbrezza per Balotelli: reato estinto. Ma Mario continua il volontariato coi bambini - Estinto il reato per guida in stato di ebbrezza contestato a Mario Balotelli grazie al volontariato con i bambini e che ora ha deciso di continuare a svolgere. Riporta msn.com

balotelli estinto procedimento l8217incidenteMario Balotelli, processo per guida in stato d'ebbrezza concluso col "reato estinto": cosa significa - Si è concluso con la formula del reato estinto il processo a carico del calciatore Mario Balotelli per guida in stato d'ebbrezza: cosa significa. Segnala virgilio.it

balotelli estinto procedimento l8217incidenteBalotelli, reato estinto: giudice favorevole dopo il volontariato con i bambini - Una parentesi complessa si chiude e lascia spazio a un’immagine diversa di Mario Balotelli: non quella dell’autunno 2023, segnata dall’ incidente in auto a Brescia, ma quella più recente di un uomo ... Lo riporta bresciatoday.it

balotelli estinto procedimento l8217incidenteMario Balotelli supera l’esame: estinto il reato di guida in stato di ebbrezza - Il giudice ha dichiarato chiuso il fascicolo relativo all’incidente di due anni fa: decisivo il parere favorevole dell’associazione presso cui ha svolto attività di volontariato. Da msn.com

balotelli estinto procedimento l8217incidenteGuida in stato di ebbrezza e rifiuto alcoltest: estinto il reato a carico di Balotelli - Chiuso il fascicolo dopo aver preso atto della relazione favorevole dell'associazione "Bimbo chiama Bimbo", presso cui l'attaccante aveva svolto attività di volontariato ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Balotelli Estinto Procedimento L8217incidente