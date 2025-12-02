Balotelli estinto il procedimento per l’incidente del 2023 Tre mesi di volontariato e ora…

L'ex calciatore di Inter e Milan, oggi svincolato, aveva fatto un incidente e si era rifiutato di fare l'alcoltest e per questo si era dato vita ad un procedimento penale. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Balotelli, estinto il procedimento per l’incidente del 2023. Tre mesi di volontariato e ora…

Approfondisci con queste news

FINALMENTE BALOTELLI HA FATTO QUALCOSA DI BUONO - IL GIOCATORE HA ESTINTO IL REATO DI GUIDA IN... Vai su X

Guida in stato di ebbrezza e rifiuto alcoltest: estinto il reato a carico di Balotelli - facebook.com Vai su Facebook

Mario Balotelli e il volontariato con i bambini a insegnare il rispetto per le regole: così ha estinto il reato per guida in stato d’ebbrezza - Il gup ha dichiarato chiuso il fascicolo dopo aver letto la relazione dell'associazione dove l'attaccante ha svolto la messa in prova ... Lo riporta open.online

Guida in stato di ebbrezza per Balotelli: reato estinto. Ma Mario continua il volontariato coi bambini - Estinto il reato per guida in stato di ebbrezza contestato a Mario Balotelli grazie al volontariato con i bambini e che ora ha deciso di continuare a svolgere. Riporta msn.com

Mario Balotelli, processo per guida in stato d'ebbrezza concluso col "reato estinto": cosa significa - Si è concluso con la formula del reato estinto il processo a carico del calciatore Mario Balotelli per guida in stato d'ebbrezza: cosa significa. Segnala virgilio.it

Balotelli, reato estinto: giudice favorevole dopo il volontariato con i bambini - Una parentesi complessa si chiude e lascia spazio a un’immagine diversa di Mario Balotelli: non quella dell’autunno 2023, segnata dall’ incidente in auto a Brescia, ma quella più recente di un uomo ... Lo riporta bresciatoday.it

Mario Balotelli supera l’esame: estinto il reato di guida in stato di ebbrezza - Il giudice ha dichiarato chiuso il fascicolo relativo all’incidente di due anni fa: decisivo il parere favorevole dell’associazione presso cui ha svolto attività di volontariato. Da msn.com

Guida in stato di ebbrezza e rifiuto alcoltest: estinto il reato a carico di Balotelli - Chiuso il fascicolo dopo aver preso atto della relazione favorevole dell'associazione "Bimbo chiama Bimbo", presso cui l'attaccante aveva svolto attività di volontariato ... Segnala msn.com