Ballando con le Stelle Barbara D’Urso verso il ritiro | il referto parla chiaro

Un’altra tegola su Ballando con le Stelle 2025. Dopo l’infortunio di Francesca Fialdini, anche un’altra protagonista di questa edizione – Barbara D’Urso – rischia di lasciare il dancing show di Milly Carlucci. Nelle ultime settimane Carmelita stava volando alto (polemiche con Selvaggia Lucarelli a parte) tra applausi, podi consecutivi e coreografie che hanno emozionato il pubblico. Ora, la frenata improvvisa. Una visita al Sant’Andrea di Roma, un dolore alla spalla che non accenna a migliorare e un referto medico, condiviso sui social, che sembra pronto a ribaltare ogni rosea previsione. Come sta Barbara D’Urso, lascia Ballando con le Stelle?. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso verso il ritiro: il referto parla chiaro

