Ballando con le Stelle Barbara D’Urso si infortuna | cosa le hanno trovato in ospedale

Il futuro di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 2025 è ora in bilico dopo quanto emerso dalla visita ortopedica di controllo effettuata ieri presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma. La conduttrice, attualmente in gara nel programma di Rai 1 insieme al ballerino professionista Pasquale La Rocca, ha condiviso con i suoi follower su Instagram il referto medico che fotografa una situazione più seria del previsto. Il referto medico di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle 2025 Nel documento pubblicato tra le sue storie Instagram si parla esplicitamente di un evento traumatico distrattivo alla spalla sinistra, verificatosi in data 29 novembre durante l’ultima puntata del programma. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso si infortuna: cosa le hanno trovato in ospedale

