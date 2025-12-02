Ballando Barbara D’Urso si ritira? Il referto medico dopo l’infortunio alla spalla

(Adnkronos) – Barbara D'Urso si ritira da Ballando con le stelle? La conduttrice televisiva ha mostrato sui social il referto medico dopo essersi recata ieri in ospedale, precisamente al Sant’Andrea di Roma, per una visita ortopedica di controllo. La concorrente, in gara con Pasquale La Rocca, aveva già segnalato nelle scorse settimane un dolore alla . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Scopri altri approfondimenti

L’infortunio riportato sabato sera a Ballando con le stelle da Barbara d’Urso rischia di avere strascichi inaspettati. La conduttrice in ospedale per essere visitata https://fanpa.ge/GOwN7 - facebook.com Vai su Facebook

Barbara D’Urso si fa male in diretta a #BallandoConLeStelle: la regia stacca e Milly Carlucci accorre Vai su X

Barbara d’Urso finisce in pronto soccorso: ecco perché/ Si ritira da Ballando con le stelle? - Barbara d’Urso si è recata al pronto soccorso per il problema alla spalla: presto il ritiro da Ballando con le stelle? Come scrive ilsussidiario.net

“Barbara D’Urso si ritira da Ballando con le Stelle”, l’indiscrezione - Barbara D’Urso starebbe valutando, insieme al ballerino Pasquale La Rocca, di abbandonare Ballando con le Stelle 2025 ... Segnala dilei.it

Barbara D’Urso si ritira da Ballando con le stelle 2025?/ “Strategia per uscire da regina”: l’indiscrezione - Barbara D'Urso starebbe pensando di ritirarsi in diretta da Ballando con le stelle 2025: Gabriele Parpiglia lancia l'indiscrezione e svela perché ... Lo riporta ilsussidiario.net

Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso si ritira? La clamorosa indiscrezione - Barbara D'Urso, assoluta protagonista di "Ballando con le Stelle", starebbe pensando al ritiro: la clamorosa indiscrezione ... notizie.it scrive

Barbara D’Urso si ritira da Ballando con le stelle stasera? Ecco la verità - Barbara D’Urso si ritira da Ballando con le stelle? msn.com scrive

«Barbara D'Urso è furiosa», il retroscena di Rossella Erra sullo spareggio a Ballando - Barbara d’Urso è stata protagonista di uno dei momenti più turbolenti della stagione di Ballando con le Stelle. corriereadriatico.it scrive