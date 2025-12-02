Bahrein Meloni a Manama per il Consiglio Cooperazione del Golfo | si consolida alleanza tra Italia e Paesi della regione

Il premier sarà l'unica leader "esterna" invitata dal Re Al Khalifa a prendere parte al summit politico più rilevante del Golfo. Un fattore ritenuto segno rilevante del rinnovato ruolo dell'Italia sulla scena internazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bahrein, Meloni a Manama per il Consiglio Cooperazione del Golfo: si consolida alleanza tra Italia e Paesi della regione

