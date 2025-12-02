Bagheria Tesori di Fede | conversazione e mostra sulle immagini sacre
Promossa dal Comune di Bagheria, Bc Sicilia e Associazione Giuseppe Bagnera, si terrà sabato 6 dicembre 2025 alle ore 16,30, presso il Collegio di Maria in via Collegio, 28 a Bagheria, una conversazione sulle immagini sacre dal titolo “Tesori di Fede”.Dopo i saluti di suor Sofia Lo Presti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Bagheria Buona domenica da Povia! Questa mattina, dal palco che abbraccia Piazza Madrice, l’artista ha intrecciato parole e memoria raccontando la storia di Bagheria come se fosse una ballata antica sussurrata al sole: un’anteprima preziosa, servita al - facebook.com Vai su Facebook
Bagheria, Tesori di Fede: conversazione e mostra sulle immagini sacre - Promossa dal Comune di Bagheria, BCsicilia e Associazione Giuseppe Bagnera, si terrà sabato 6 dicembre 2025 alle ore 16,30, presso il Collegio di Maria in via Collegio, 28 a Bagheria, una conversazion ... Da mediterranews.org
L’arte per la fede. Tour guidati per scoprire i tesori di chiese e musei - Prosegue il percorso culturale "L'Arte per la Fede" a Lucca, con visite guidate a opere d'arte sacra in varie location. lanazione.it scrive