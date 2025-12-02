Baby gang a Milano | 9 indagati per rapine a minorenni

Un fenomeno persistente, solo le rapide indagini servono a fotografarlo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

baby gang milano 9Baby gang a Milano, gruppi di ragazzine rapinano coetanei: la polizia ferma 9 giovanissimi - Giovani che rapinano giovanissimi, minacciati con i cocci di una bottiglia e presi a calci e pugni soltanto per un paio di cuffiette o un giubbotto. Riporta msn.com

baby gang milano 9Milano, baby gang derubano e aggrediscono adolescenti: fermati 9 giovanissimi - (Adnkronos) – Nello scorso fine settimana la Polizia di Stato di Milano ha arrestato 3 ragazze minorenni e indagato altre 6 persone per rapine e aggressioni ai danni di due ragazzi di 14 e 15 anni. Si legge su msn.com

baby gang milano 9Baby Gang a processo con rito immediato: "La pistola per proteggere la collana da 200mila euro" - Il trapper lecchese risponderà di porto abusivo d'arma per la pistola clandestina trovata in hotel a settembre ... Secondo leccotoday.it

«Baby Gang è pericoloso, nelle sue canzoni disprezzo per autorità e forze dell'ordine». Il blitz in hotel dopo il concerto con Emis Killa - Nei confronti del trapper Baby Gang, arrestato perché trovato in possesso di una pistola semiautomatica con matricola abrasa e completa di caricatore con 9 cartucce (e altre due pistole in casa), il ... Scrive leggo.it

Baby Gang arrestato a Milano, il trapper trovato con una pistola. Il pm: “Non rispetta gli obblighi e sfrutta le autorizzazioni concesse” - Milano, 11 settembre 2025 – Nuovi guai con la giustizia per il trapper Baby Gang, all’anagrafe Mouhib Zaccaria. Scrive ilgiorno.it

Baby Gang arrestato in un hotel a Milano, ha risposto alle domande del gip - Era libero in attesa di affidamento ai servizi sociali per la condanna definitiva a 2 anni 9 mesi e 10 giorni per il caso della sparatoria vicino a Corso Como. Scrive rainews.it

