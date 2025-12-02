Baby calciatori palpeggiati in spogliatoio e in auto ex allenatore condannato a 6 anni per violenza sessuale

Fanpage.it | 2 dic 2025

Un ex allenatore triestino è stato condannato nelle scorse ore in primo grado a 6 anni e 8 mesi di carcere per violenza sessuale aggravata su minori. Avrebbe palpeggiato nelle parti intime i baby calciatori a lui affidati, sia negli spogliatoi sia in doccia sia in automobile quando li accompagnava a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

