Baby calciatori palpeggiati in spogliatoio e in auto ex allenatore condannato a 6 anni per violenza sessuale

Un ex allenatore triestino è stato condannato nelle scorse ore in primo grado a 6 anni e 8 mesi di carcere per violenza sessuale aggravata su minori. Avrebbe palpeggiato nelle parti intime i baby calciatori a lui affidati, sia negli spogliatoi sia in doccia sia in automobile quando li accompagnava a casa.