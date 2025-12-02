Babbo Natale in moto per il Banco Alimentare

Motorama by Motocard e CeB si preparano a sostenere “Babbo Natale al Banco”, con il motogiro solidale, in programma venerdì 13 dicembre con ritrovo alle 14:30 presso Motorama. L’iniziativa prevede un percorso in moto con partenza da Motorama, pit stop da CeB e arrivo al Banco Alimentare, dove i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Disney. . Quando Babbo Natale scambia lo scarabocchio sulla lista di una bambina per un desiderio natalizio, la bambina si sveglia la mattina di Natale e trova un nuovo insolito amico sotto l'albero. Diretto da Taika Waititi e con la voce di John Goodman, il co - facebook.com Vai su Facebook

A Nichelino Babbo Natale arriva a bordo di una Harley Davidson - Come da tradizione, le motociclette si trasformeranno in veri e propri “slittini” rombanti guidati da Babbi Natale, regalando momenti di spettacolo e atmosfera magica per tutti i presenti. Segnala torinoggi.it

Natale Insieme a Casella 2025: bancarelle, Babbo Natale in moto e animazioni - L'evento, organizzato da Pro Loco Casella e Valbrevenna APS presso il Palazzetto dello Sport, porta bancarell ... mentelocale.it scrive

Babbo Natale in moto. La Banda Bassotti porta doni ai piccoli pazienti - Babbo Natale della Banda Bassotti è arrivato in ospedale con una moto, portando regali ai bambini ricoverati. Segnala lanazione.it

Babbo Natale e Befana in moto: solidarietà e doni natalizi a Massa - Il Moto Club Massa organizza due eventi di solidarietà per Natale e l'Epifania, portando doni a case famiglia e RSA. Lo riporta lanazione.it

Babbo Natale in moto, torna la sfilata a Genova - Sono nati nel 2017 da un'idea dei “Zena team gomiti up”, un gruppo di motociclisti che ha stretto amicizia in occasione di un ... Come scrive ilsecoloxix.it

Babbo Natale sfreccia sulla moto surf, oggi a San Benedetto c’è il party più colorato dell’anno con tuffo collettivo - omaggio, scenografie in chiave natalizia e buona musica dal vivo proposta dalla Coconice Band, l’attesa era tutta per l’arrivo fuori- Da corriereadriatico.it