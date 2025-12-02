Babbo Natale al borgo a Villa San Nicola di Ortona

Due giorni di festa, sabato 6 e domenica 7 dicembre, a Ortona, frazione Villa San Nicola, con l'evneto Babbo Natale al borgo. Due pomeriggi, a partire dalle ore 15, con animazione, letterine per Babbo Natale, casa del Grinch, mercatini natalizi, casa di pan di zenzero, laboratorio di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

