Axa si prende Prima Assicurazioni ad Alberto Genovese in carcere il maxi assegno da 90 milioni
Mentre su Netflix veniva pubblicata la docuserie ‘Terrazza Sentimento’, Gruppo Axa perfezionava l'acquisizione di Prima Assicurazioni, fondata proprio da Alberto Genovese dieci anni fa. Oggi quell'operazione è stata conclusa: Axa ha acquisito il 51% del capitale sociale di Prima per 538 milioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Axa si prende Prima Assicurazioni, ad Alberto Genovese (in carcere) il maxi assegno da 90 milioni - Mentre su Netflix veniva pubblicata la docuserie ‘Terrazza Sentimento’, Gruppo Axa perfezionava l'acquisizione di Prima Assicurazioni, fondata proprio da Alberto Genovese dieci anni fa. Segnala milanotoday.it
Axa finalizza acquisizione del 51% di Prima Assicurazioni. Genovese incassa 89,7 milioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Axa finalizza acquisizione del 51% di Prima Assicurazioni. Si legge su tg24.sky.it
Axa acquisisce il 51% di Prima Assicurazioni: Genovese incassa 89,7 milioni di euro - Axa fa centro e "con il completamento dell’operazione, Prima Assicurazioni potrà esprimere ulteriormente il proprio potenziale". Come scrive businesspeople.it
Genovese incassa 89,7 milioni dopo la cessione di Prima Assicurazioni - L’ex enfant prodige, che sta finendo di scontare la condanna per Terrazza Sentimento, lascia l’unicorno fondato nel 2015. Lo riporta ilsole24ore.com
Alberto Genovese conclude il suo percorso in Prima Assicurazioni con una cessione da 89,7 milioni - it, l'imprenditore si dedica al sociale con la Fondazione per il sostegno alle famiglie. Segnala money.it
Prima Assicurazioni entra nel Gruppo Axa, perfezionato il closing dell’operazione - Si è perfezionato il closing dell’operazione annunciata il 1° agosto scorso che prevede l’ingresso di Prima Assicurazioni nel Gruppo Axa, attraverso l’acquisizione da parte di Axa del 51% del capitale ... Come scrive insurzine.com