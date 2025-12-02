Avvelenano gli asini della fattoria didattica | morti La proprietaria | Non perdono un gesto così meschino cattivo

Qualcuno, nelle scorse ore, ha avvelenato i due asinelli della fattoria didattica e azienda agricola bio Maso Canova di Monte Terlago, nella Valle dei Laghi (provincia autonoma di Trento). Inutile, purtroppo, l'intervento del veterinario: per i due animali non c'è stato nulla da fare. Una vicenda. 🔗 Leggi su Today.it

Orrore nella fattoria didattica: avvelenati i due asinelli Biscotto e Isma. Hanno mangiato alcuni bocconi avvelenati. La proprietaria: "Un gesto terribile, siamo distrutti" - Isma e Biscotto, i due asini dell' Azienda Agricola Bio e Fattoria Didattica "Maso Canova" di Monte Terlago, sono stati avvelena ... Lo riporta ildolomiti.it

Due asinelli, mamma e figlio, avvelenati nella fattoria didattica. Morti dopo giorni di agonia. La proprietaria: “Siamo distrutti” - Due asinelli, mamma e figlio, avvelenati nella fattoria didattica. Come scrive blitzquotidiano.it