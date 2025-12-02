Aversa vandalizzata la panchina rossa al Parco Pozzi Il sindaco | Gesto vergognoso

Un simbolo contro la violenza sulle donne sfregiato poche ore dopo l’inaugurazione. È accaduto al Parco Pozzi di Aversa, dove la panchina rossa installata dall’amministrazione comunale come monito e impegno concreto nella lotta alla violenza di genere è stata vandalizzata durante la notte. Lo schienale è stato divelto e ridotto in pezzi da incivili. Aversa, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, vandalizzata la panchina rossa al Parco Pozzi. Il sindaco: “Gesto vergognoso”

