Avellino-Venezia prevendita biglietti | le info

L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà mercoledì 3 dicembre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Venezia che verrà disputato lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la quindicesima giornata del campionato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

