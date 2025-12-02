Avellino-Venezia prevendita biglietti | le info
L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà mercoledì 3 dicembre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Venezia che verrà disputato lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la quindicesima giornata del campionato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
