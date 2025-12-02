Avellino Club Bologna serata speciale insieme a Vinyl Giampy
Domenica 7, presso un locale situato sotto le due torri, l'Avellino Club Bologna organizza una serata speciale per festeggiare insieme a Vinyl Giampy. Sarà un'occasione unica per condividere momenti di allegria e buona musica, rafforzando così lo spirito di gruppo che contraddistingue il club. . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
