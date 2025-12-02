Avellino al teatro Gesualdo il concerto di Natale della banda musicale della Polizia di Stato
Nell’ambito del programma delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Avellino, il giorno 7 dicembre 2025 avrà luogo:a partire dalle ore 17:30 in Piazza Castello la Cerimonia di accensione delle luminarie natalizie;alle ore 18:30 presso il Teatro Comunale Carlo Gesualdo il Concerto di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
