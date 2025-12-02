Avatar 3 James Cameron ricorda commosso il produttore Jon Landau | Anche noi abbiamo elaborato un lutto

All'anteprima di Los Angeles di Avatar: Fuoco e Cenere, al cinema dal 17 dicembre, James Cameron ha voluto ricordare il suo socio produttore Jon Landau, scomparso prematuramente l'anno scorso. Erano inseparabili dai tempi di Titanic. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Avatar 3, James Cameron ricorda commosso il produttore Jon Landau: "Anche noi abbiamo elaborato un lutto"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

James Cameron ha affermato che in caso di flop di Avatar: Fuoco e Cenere, è pronto a dire addio al franchise. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook

Avatar 3, embargo finito: cosa dicono davvero i primi che l’hanno visto - The post Avatar 3, embargo finito: cosa dicono davvero i primi che l’hanno visto appeared first on CinemaSerieTV. Riporta msn.com

Avatar 3: le previsioni per il box office - In vista dell'uscita a metà dicembre sono uscite le prime proiezioni per il box office. Si legge su sentieriselvaggi.it

Avatar: Fuoco e Cenere, per le prime reazioni è "il migliore della trilogia, porta l'emozione a nuovi livelli" - Prime reazioni entusiastiche sul terzo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron, lodano l'uso della sofisticata tecnologia sviluppata dal regista in chiave emotiva. Come scrive movieplayer.it

Avatar il ritorno, Cameron: «Attori generati con l'intelligenza artificiale? Terrificante» - Era il 18 dicembre del 2009 quando gli spettatori di tutto il mondo entravano in un universo fino a quel momento sconosciuto, fatto di potenti creature dalla pelle blu, un po’ felini, un po’ umani, in ... Secondo msn.com

Avatar: Fuoco e Cenere, le prime reazioni parlano chiaro - I critici hanno detto la loro sul nuovo capitolo della saga di James Cameron, Avatar: Fuoco e Cenere, in arrivo il 17 dicembre. Secondo cinematographe.it

James Cameron rivela la recensione del CEO Disney per Avatar: Fuoco e Cenere - James Cameron ha pubblicato la recensione di Avatar: Fuoco e Cenere del CEO Disney, confermando l'opinione del capo dello studio sul sequel. Secondo cinefilos.it