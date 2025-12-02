Avatar 3 embargo finito | cosa dicono davvero i primi che l’hanno visto

Il momento è giunto: scaduto l’embargo social, sono disponibili le prime reazioni della critica ad Avatar 3, l’attesissimo blockbuster di James Cameron che espanderà ancora una volta il mondo di Pandora, con la nuova e pericolosissima Tribù del Fuoco che – forse – porterà Na’vì d’acqua e umani ad allearsi. Prevedibilmente i critici lodano senza riserve il comparto tecnico, non risparmiando però frecciate alla trama. Partiamo però, con la consueta carrellata di opinioni social, dai giudizi più benevoli #AvatarFireAndAsh is a staggering achievement of moviemaking, and an all round phenomenal film. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Avatar 3, embargo finito: cosa dicono davvero i primi che l’hanno visto

